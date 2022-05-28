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ВКС России поразили две батареи РСЗО «Град» на Украине

В Минобороны сообщили, что ВКС России поразили две батареи РСЗО «Град»

Фото: РИА Новости

ВКС России поразили две батареи РСЗО «Град» на Украине. Уничтожено также более 260 националистов, сообщили в Минобороны в субботу, 28 мая, передает ТАСС.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, российская авиация ликвидировала четыре склада боеприпасов и две батареи РСЗО «Град», также уничтожены шесть точек управления ВСУ. Помимо этого, разбиты 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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