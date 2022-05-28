Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская авиация уничтожила два украинских Су-25

В Минобороны сообщили, что авиация России сбила два украинских самолета Су-25

Фото: РИА Новости

Российская авиация уничтожила два украинских самолета Су-25. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, российские истребители за минувшие сутки сбили два самолета военных Украины в небе над Заградовкой в Херсонской области и Барвенково, расположенном в Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Помимо этого, была перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово (ДНР).

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об успешном запуске «Циркона» по мишени в Белом море
В Риге заявили о возможности подрыва памятника советским воинам
Число пострадавших от отравления в Бурятии возросло до 39
Названы самые живописные места Москвы
Российская авиация уничтожила два украинских Су-25
Доктор Мясников назвал главные факторы развития варикоза
Захарова обвинила Киев в захвате в заложники компаний-судовладельцев
В Херсоне рассказали о строительстве баз США на побережье Черного моря
«Челси» сделал заявление о новом владельце
Рогозин заявил о нехватке денег на ядерный «Зевс» и предложил их напечатать
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.