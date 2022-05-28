Российская авиация уничтожила два украинских Су-25

В Минобороны сообщили, что авиация России сбила два украинских самолета Су-25

Российская авиация уничтожила два украинских самолета Су-25. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его данным, российские истребители за минувшие сутки сбили два самолета военных Украины в небе над Заградовкой в Херсонской области и Барвенково, расположенном в Харьковской области.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Помимо этого, была перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово (ДНР).

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.