Российские военные применили новейшую систему ТОС-2 «Тосочка»

ВС России применили огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» во время спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине российские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об этом в субботу, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Прежде всего агентство отметило, что не располагает подтверждением информации. При этом собеседник рассказал, что новейшие системы ТОС-2 применялись российской стороной «на харьковском направлении». Таким образом, военные «обкатали» эту технику в ходе действий на территории Украины.

Ранее тяжелую огнеметную систему ТОС-1 назвали в США самой мощной боевой техникой России, так как она может использовать ракеты с зажигательным или термобарическим составом для поражения противника.

В ноябре прошлого года стало известно, что Минобороны России захотело сформировать три батальона с тяжелыми огнеметными системами (ТОС). Таким образом, до 2027 года подразделениям ЮВО будут отправлены колесные машины ТОС-2 «Тосочка» и системы ТОС-1А «Солнцепек», которые «прикроют» Кавказ, Крым и территории рядом с Украиной.

ТОС-2 «Тосочка» — созданная после ТОС-1А «Солнцепек» тяжелая огнеметная система с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Ее выполнили на базе автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью. Машина и все действия, воспроизводимые с помощью нее, полностью автоматизированы. На ТОС-2 также стоит система радиоэлектронной защиты.