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В США назвали самое мощное неядерное оружие России

Издание 19FortyFive назвало ТОС-1 самым мощным неядерным оружием России

Фото: Виталий Кузьмин

Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино» может использовать ракеты с зажигательным или термобарическим составом для поражения противника. Обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал «Буратино» самым мощным неядерным оружием России.

«ТОС-1 и варианты этого оружия могут наносить невероятный урон очень ужасным способом. Возможно, это даже самое мощное оружие России, которое не использует ядерные технологии: кому на земле захочется стрелять ракетами, создающими смертоносный, удушающий огонь?» — отметил Иствуд.

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Он подчеркнул, что ТОС-1 использует снаряды со специальной боевой частью, которые вызывают масштабные пожары. По его словам, «Буратино» может поразить территорию размером с два футбольных поля.

Машины ТОС-1 построены на шасси танка Т-72. Боевая машина получила пакет с 30 направляющими для неуправляемых ракетных снарядов калибра 220 миллиметров. Для наведения ракет используют систему управления огнем с оптическим прицелом и лазерным дальномером. В 2001 году разработали систему ТОС-1А «Солнцепек» с уменьшенным количеством направляющих и новой транспортно-заряжающей машиной.

В ноябре 2021 года стало известно о планах по формированию новых батальонов с тяжелыми огнеметными системами. В Минобороны России отметили, что машины ТОС-1А и ТОС-2 «Тосочка» прикроют Кавказ, Крым и границу с Украиной.

В сентябре 2021 года Минобороны России передали партию модернизированных ТОС-1А «Солнцепек». Машины получили систему навигации, новые гусеницы и улучшенную защиту.

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Даниил Иринин
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