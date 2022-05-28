Российские военные уничтожили украинский Ми-8 в Запорожской области

В Минобороны сообщили, что ПВО России сбили вертолет Ми-8 в Запорожской области

Российские военные уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, российские средства ПВО поразили вертолет в районе города Орехов в Запорожской области.

Помимо этого, была перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово (ДНР). По словам Конашенкова, еще российские военные сбили семь реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в Харьковской и Херсонской областях.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.