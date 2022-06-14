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Россиянин обвинил полицейских в своей смерти

Житель Кабардино-Балкарии совершил самоубийство и обвинил в этом полицейских

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Кабардино-Балкарии Аскер Боготов, покончивший с собой после допроса, обвинил в своей смерти полицейских из управления собственной безопасности. Об этом пишет издание Baza.

Утром 9 июня 33-летнего Боготова задержали, он в этом время находился в местном экзаменационном отделении ГИБДД. По данным сотрудников управления собственной безопасности, он пришел туда, чтобы предложить взятку за получение прав для неизвестного лица.

После задержания Боготова допрашивали до поздней ночи, затем отпустили. Он вернулся в город Чегем, лег спать, а на утром отправился в сад и покончил с собой.

Погибший оставил предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти сотрудников собственной безопасности. По его словам, они вынудили его дать взятку, после чего сами же задержали.

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Варвара Кошечкина
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