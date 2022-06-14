В Финляндии демонтируют последний памятник Ленину

В финском городе Котка демонтируют последний памятник Ленину

Последний в Финляндии памятник Владимиру Ленину демонтируют в городе Котка. Об этом сообщает финский телеканал Yle.

Соответствующее решение принял городской совет. Скульптуру планируется переместить в музей Кюменлааксо. По данным телеканала, споры о судьбе памятника начались еще до специальной военной операции России на Украине, весной же дискуссию возобновили.

Горсовет уже обсуждал вопрос демонтажа скульптуры, однако в прошлый раз решил, что необходимости ее убирать нет. В этот раз были пересмотрены инициативы жителей и бывших членов совета.

Бюст в городе Котка — последний крупный памятник Ленину в Финляндии. При этом в финских городах все еще встречаются памятные доски и барельефы, посвященные советскому государственному деятелю.

В апреле сообщалось, что в Финляндии решили избавиться от памятника Владимиру Ленину в историческом центре города Турку. По словам властей, из-за событий на Украине бюст революционера начал вызывать у граждан страны негативные эмоции и стал популярной темой общественных дискуссий.