В европейской стране избавятся от Ленина

В Финляндии демонтируют памятник Ленину в историческом центре города Турку

В Финляндии решили избавиться от памятника Владимиру Ленину в историческом центре города Турку. Мэрия приняла такое решение в связи с вхождением российских войск на территорию Украины, сообщает «Интерфакс».

По словам властей, из-за последних событий бюст революционера начал вызывать у граждан европейской страны негативные эмоции и стал популярной темой общественных дискуссий. Администрация города пообещала убрать памятник и мемориальную табличку в ближайшее время.

Турку получил статую Ленина в подарок от Ленинграда в 1977 году. Над бюстом работал советский скульптор Михаил Аникушин. Объект входит в художественную коллекцию города, после демонтажа его планируют списать и отправить храниться в музейные запасники.

В марте памятник Ленину решили убрать с улиц российского города. Администрация Воткинска решила демонтировать статую рядом с одной из школ после инцидента, в ходе которого пострадал ребенок. Мальчик забрался на изваяние, не выдержавшее его веса — памятник раскололся, его верхняя часть пала вместе со школьником. Власти отметили, что ранее объект неоднократно чинили на месте.