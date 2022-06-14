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Захарова посоветовала Белому дому изучить «перлы» пресс-секретаря Ельцина

Захарова посоветовала Белому дому изучить «перлы» пресс-секретаря Ельцина Ястржембского
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер следует изучить «перлы» Сергея Ястржембского, занимавшего аналогичную должность в администрации российского президента Бориса Ельцина. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Комментируя длинный ответ Жан-Пьер о здоровье президента США Джо Байдене, Захарова отметила, что Ястржембский сумел ответить на такой же вопрос о Ельцине одной фразой: «Его рукопожатие крепкое». «Карин нужно срочно приступить к изучению перлов (от слова "жемчуг") своего российского коллеги эпохи "святых 90-х" — ей многое должно пригодиться», — посоветовала она.

Ранее Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена идти на второй срок. Она также опровергла заявления из материала газеты New York Times, что возраст 79-летнего Байдена является проблемой для его выдвижения на второй срок. Представитель Белого дома подчеркнула, что администрация США не фокусируется на этом аспекте.

Ранее американское издание The American Conservative заявило, что у Байдена низкие шансы на переизбрание из-за возраста и проблем со здоровьем. В статье утверждается, что Байден «с его шаркающей походкой, регулярными оплошностями, физическим и когнитивным упадком» не обладает качествами, необходимыми хорошему президенту.

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Виктория Кондратьева
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