В США захотели добиться для Украины наилучшей позиции на переговорах

Белый дом выразил надежду на урегулирование кризиса на Украине путем переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США хотят мирного урегулирования кризиса на Украине, однако не видят этой готовности у России. По ее словам, в настоящее время Вашингтон пытается добиться для Киева наилучшей позиции на переговорах, если они вдруг состоятся, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что все завершится переговорами, но сейчас мы не видим, чтобы это (желание вести переговоры — прим. «Ленты.ру») исходило от Кремля. И поэтому мы хотим убедиться, что мы поставили Украину в наилучшую позицию, чтобы, если придет время, они могли это сделать», — выразила надежду представитель американской администрации.

Ранее стало известно, что американские чиновники допускают, выделяемые Украине средства могут быть частично украдены. По мнению Джона Сопко, который следил за исполнением проектов по восстановлению Афганистана, миллиарды долларов, переданные Киеву, возможно, ожидает пропажа.