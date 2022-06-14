Фотобанк Pexels закрыл доступ россиянам из-за спецоперации

Фотобанк Pexels закрыл доступ пользователям из России из-за спецоперации на Украине

Банк бесплатных фото Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России. Это следует из сообщения, опубликованного на главной странице фотобанка.

Уточняется, что материалы для россиян недоступны из-за военной специальной операции на Украине. «Мы решительно осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине», — сказано в сообщении ресурса.

Ранее доступ для российских пользователей закрыл другой стоковый сервис Pixabay. Сайт не открывается у российских пользователей. Вместо главной страницы юзеры видят совет следить за достоверной информацией по поводу спецоперации на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.