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Фотобанк Pexels закрыл доступ россиянам из-за спецоперации

Фотобанк Pexels закрыл доступ пользователям из России из-за спецоперации на Украине

Фото: Unsplash

Банк бесплатных фото Pexels закрыл доступ к своим материалам для пользователей из России. Это следует из сообщения, опубликованного на главной странице фотобанка.

Уточняется, что материалы для россиян недоступны из-за военной специальной операции на Украине. «Мы решительно осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине», — сказано в сообщении ресурса.

Ранее доступ для российских пользователей закрыл другой стоковый сервис Pixabay. Сайт не открывается у российских пользователей. Вместо главной страницы юзеры видят совет следить за достоверной информацией по поводу спецоперации на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Ксения Назарова
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