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Россияне лишились бесплатных фотографий из-за спецоперации на Украине

Банк бесплатных фото Pixabay закрыл доступ россиянам в знак солидарности с Украиной

Фото: Christin Hume / Unsplash

Банк бесплатных фото Pixabay, который насчитывает более 570 тысяч изображений в открытом доступе, закрыл доступ на сайт россиянам. О своем решении фотобанк сообщил на официальном сайте.

Веб-сайт объявил, что лишает россиян права на получение фотографий из-за начатой 24 февраля специальной военной операции на Украине. «Мы решительно осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине», — сказано в сообщении ресурса.

Сайт не открывается у российских пользователей. Вместо главной страницы юзеры видят сообщение и совет следить за достоверной информацией по поводу спецоперации на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Представители Роскомнадзора объяснили, что ресурс был заблокирован из-за распространения на нем фейковой информации о спецоперации Вооруженных сил России (ВС РФ) на территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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