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Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта правозащитного центра

Роскомнадзор заявил, что заблокировал сайт «Мемориала» из-за фейков о спецоперации

Фото: Erik Mclean / Pexels

Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители Роскомнадзора заявили, что ресурс был заблокирован из-за распространения на нем фейковой информации о спецоперации Вооруженных сил России (ВС РФ) на территории Украины.

О том, что доступ к сайту «Мемориала» был ограничен на территории России, стало известно 30 мая. Уточнялось, что основанием для блокировки ресурса стала 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которой регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал» из-за отсутствия публичности. Кроме того, сообщалось, что правозащитный центр вводил в заблуждение людей и допускал другие грубые нарушения закона о некоммерческих организациях.

«Мемориал» внесли в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, в октябре 2016 года.

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Евгения Наумова
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