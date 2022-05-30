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Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту правозащитного центра «Мемориал»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокировал сайт ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, доступ к ресурсу был ограничен по требованию Генпрокуратуры России от 28 мая 2022 года.

Основанием для блокировки ресурса стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

28 февраля Верховный суд России признал законным решение ликвидировать «Мемориал». Согласно позиции суда, решение о ликвидации центра связано с нарушением законодательства о некоммерческих организациях, а также с отсутствием публичности в финансовых вопросах.

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Асель Минбаева
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