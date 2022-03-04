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«Мемориал» заявил об обысках в московском офисе

«Интерфакс»: в офисе «Международного Мемориала» на Каретном ряду в Москве начались обыски

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В офисе историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и ликвидировано по решению Верховного суда) на Каретном ряду в Москве начались обыски. Об этом сообщает в пятницу, 4 марта, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Сотрудники организации рассказали агентству, что в офисе работает какая-то следственная группа. Внутрь никого не пускают.

Кроме того, в пятницу, 4 марта, обыски проходят в офисе правозащитного центра «Мемориал» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В пресс-службе организации не уточнили, сотрудники какого из правоохранительных органов там находятся, пишет «Интерфакс».

28 февраля Верховный суд России признал законным решение ликвидировать «Международный Мемориал».

Согласно позиции Верховного суда, решение о ликвидации «Мемориала» связано с нарушением законодательства о некоммерческих организациях, а также с отсутствием публичности в финансовых вопросах.

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Анна Щербакова
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