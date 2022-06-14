Россиянин погиб во время попытки спасти свою машину от пожара

В Свердловской области мужчина погиб, пытаясь спасти свою «Газель» от пожара

В Свердловской области мужчина погиб во время попытки спасти свою «Газель» от пожара. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал Ura.ru.

Трагедия произошла в Каменске-Уральском. На кадрах виден загоревшийся сбоку от грузовика Ford. К «Газели» подбегает мужчина, пытается сесть за руль, однако сделать это ему мешает огонь. Тогда россиянин обегает машину, садится в нее с другой стороны и пытается уехать.

«Газель» проехала несколько метров, врезалась в стену и тоже загорелась. Прохожие не успели достать мужчину из пылающего автомобиля. По предположению очевидцев, он задохнулся, находясь за рулем.

Ранее под Екатеринбургом 47-летний мужчина потерял контроль над машиной, которая после этого врезалась в барьер, перевернулась и загорелась. В результате аварии заживо сгорела 62-летняя пассажирка.