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Пожилая россиянка заживо сгорела в машине после ДТП

Под Екатеринбургом пенсионерка попала в ДТП и заживо сгорела в автомобиле

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Под Екатеринбургом 62-летняя пенсионерка попала в ДТП, после чего заживо сгорела в автомобиле. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла на 165-м километре трассы М-5. Известно, что 47-летний мужчина, находящийся за рулем Haima 3, потерял контроль над машиной, которая после этого врезалась в барьер, перевернулась и загорелась.

«В результате аварии водитель автомобиля получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в МАУ ЦГКБ № 23 Екатеринбурга. 62-летняя женщина-пассажир сгорела в автомобиле», — объяснили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что сотрудники провели осмотр места происшествия и составили процессуальные документы. Сейчас предстоит установить, в каком состоянии находился водитель во время управления автомобилем.

В мае на трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три автомобиля «Газель». В результате ДТП один человек заживо сгорел в машине, еще одного госпитализировали.

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Никита Абрамов
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