В ДТП на российской трассе заживо сгорел человек

На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три «Газели», один человек сгорел заживо

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один человек заживо сгорел в машине, еще одного госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла вечером 22 мая на 262 километре российской трассы. По предварительным данным, один из водителей не выдержал дистанцию и зацепил ехавший перед ним грузовик, после чего вылетел на встречную полосу и врезался в еще одну машину.

После столкновения грузовиков произошло возгорание. Кадры с места происшествия публикуют очевидцы в местных группах во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что три человека погибли в ДТП в Красноярском крае: легковой автомобиль въехал в попутно двигавшийся грузовик, который буксировал другую машину.