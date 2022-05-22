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В Красноярском крае три человека погибли в ДТП

В Красноярском крае три человека погибли в ДТП из-за непристегнутых ремней

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Красноярском крае три человека погибли в ДТП. Об этом РЕН ТВ сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП произошло в 02:00 в Рыбинском районе края. Легковой автомобиль въехал в попутно двигавшийся грузовик, который буксировал другую машину. От полученных травм водитель и пассажиры легковушки скончались на месте. В полиции отметили, что все погибшие в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что в Турции как минимум два человека погибли и свыше сорока пострадали в результате аварии автобуса со студентами. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги.

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Марина Совина
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