Более сорока человек пострадали в ДТП с автобусом со студентами в Турции

В Турции перевернулся автобус со студентами, погибли две человека

Как минимум два человека погибли, свыше сорока пострадали в результате аварии автобуса со студентами, следовавшего из города Конья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NTV.

ДТП произошло в провинции Нигде. Автобус следовал из города Конья. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги, транспортное средство перевернулось. В результате 42 человека получили травмы.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Полиция проводит расследование произошедшего.

Ранее в Карелии на трассе в А-121 «Сортавала» перевернулся туристический автобус со студентами — в результате ДТП пострадали шестеро россиян. Всего в салоне находились 37 человек.