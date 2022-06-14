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Сенатор раскрыл страх Запада об антироссийских санкциях

Сенатор Пушков заявил о страхе Запада признать, что США не выдерживают санкции против РФ
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад боится признать, что стремление изолировать Россию с помощью введенных против нее ограничений грозит его собственной экономике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков высказался о ситуации с удобрениями из России, к «серым» покупкам которого побуждает правительство США.

По мнению Пушкова, эта ситуация стала показателем, что Штаты уже не выдерживают собственные же ограничения и не могут найти выход из последствий действий, нацеленных на вред Москве.

. Он раскрыл страх Запада об антироссийских санкциях и подчеркнул, что Вашингтон их не выдерживает.

«Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — подчеркнул политик.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что США начали тайно подначивать компании увеличивать закупки российских удобрений. Однако многие грузоотправители, банки и страховщики «воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить правила».

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Марина Совина
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