Названа возможная причина ослабления антироссийских санкций в ЕС

Reuters: призыв к урегулированию на Украине может привести к ослаблению санкций в ЕС

Reuters назвало призыв Италии и Венгрии к скорейшему урегулированию на Украине возможной причиной ослабления санкций против России в Евросоюзе (ЕС).

Неназванные чиновники и дипломаты рассказали изданию, что страны ЕС разделились во мнении по вопросу дальнейших действий в отношении Москвы из-за негативных последствий ограничительных мер для их экономик.

«Поскольку правительства западных стран борются с растущей инфляцией и высокими ценами на энергоносители, такие государства, как Италия и Венгрия призывают к скорейшему прекращению огня», — отмечает агентство.

Также указывается, что за продолжение боевых действий выступают страны Балтии и Польша. Reuters указывает, что разногласия могут стать заметнее, так как санкции и боевые действия сказываются на мировой экономике. Это может привести к недовольству на внутренней арене в этих странах.

Источники в правительстве ФРГ выразили опасения, что к затягиванию конфликта может привести позиция некоторых западных политиков, которые подстрекают Киев к нереалистичным военным целям.

Ранее эксперты New York Times заявили, что постепенное введение ЕС нефтяного эмбарго против России отразится на большинстве стран мира, включая Европу и США.