Названы последствия эмбарго ЕС на импорт российской нефти

NYT: нефтяное эмбарго ЕС может обогатить Саудовскую Аравию и ослабить позиции России

Эмбарго на импорт российской нефти, согласованное лидерами стран Европейского союза (ЕС) в рамках шестого пакета санкций, может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка, при котором Россия ослабит позиции в экономическом отношении, а поставщики топлива, такие как Саудовская Аравия, обогатятся. Такие последствия частичного запрета на импорт российской нефти назвали эксперты New York Times.

Отмечается, что постепенное введение ЕС нефтяного эмбарго против России отразится на большинстве стран мира, включая страны Европы и США. Государства могут пострадать из-за роста цен на нефть, которые повышались в течение последних нескольких месяцев, поскольку ЕС закупает топливо у более удаленных поставщиков и находится в постоянном поиске сортов нефти, которые НПЗ смогут перерабатывать также легко, как российскую. Также эксперты не исключают спорадическую нехватку некоторых видов топлива, таких как дизельное.

Китай и Индия могут в меньшей степени ощутить на себе последствия эмбарго и повышение цен на нефть ввиду иных условий поставок топлива из России. Издание уточняет, что за последние месяцы Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию и обогнала таких крупных производителей, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря переориентации потоков и, если цены на топливо существенно вырастут, общие нефтяные доходы России могут не сильно упасть, заявляют эксперты. Однако страна в целом будет экспортировать меньше нефти, а значит, российским производителям, возможно, придется закрывать скважины, которые в будущем будет не так легко запустить из-за сложностей бурения и добычи топлива ввиду северного расположения месторождений.

Аналитики подчеркнули, что у России есть свои «козыри», которые могут подорвать эффективность европейского эмбарго на импорт нефти. В частности, Европа на какое-то время останется зависимой от российского природного газа. Это позволит сохранить Москве некоторые рычаги влияния, особенно, если холодной зимой в странах ЕС резко возрастет спрос на газ. У ЕС меньше альтернатив российскому газу, поскольку крупные поставщики голубого топлива — США, Австралия и Катар — не смогут быстро расширить экспорт.

Другие производители нефти, такие как Саудовская Аравия и западные нефтяные компании Exxon Mobil, BP, Shell и Chevron, вероятно, обогатятся из-за роста стоимости топлива, несмотря на логистические трудности. Согласно данным Middle East Petroleum and Economic Publications, доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти растут и могут установить рекорд в 2022 году, превысив показатели прошлого года на 250 миллиардов долларов. Бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего Роберт Макнелли заявил, что это исторический поворот, который может изменить не только коммерческие, но политические и геополитические отношения.

О частичном запрете на импорт российской нефти лидеры стран ЕС договорились в Брюсселе в конце мая. Предполагается, что эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Несмотря на данное решение, эксперты Bloomberg считают, что Россия заработает рекордные 285 миллиардов долларов за экспорт топлива и превысит показатели прошлого года.