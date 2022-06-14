Кирилл Серебренников объяснил просьбу снять санкции с Романа Абрамовича

Серебренников объяснил, что попросил снять санкции с Абрамовича из-за помощи Звягинцеву

Режиссер Кирилл Серебренников объяснил свою просьбу снять санкции с российского олигарха Романа Абрамовича. Интервью с ним опубликовало издание The Guardian.

Серебренников пояснил, что призвал отказаться от санкций в отношении бизнесмена из-за помощи режиссеру Андрею Звягинцеву. По его словам, именно Абрамович оплатил лечение Звягинцева, у которого из-за тяжело перенесенного коронавируса начался сепсис, а легкие были поражены на 90 процентов. Он провел несколько недель в медикаментозной коме.

«Мне было важно высказаться. Абрамович очень помог современной русской культуре. Он буквально помог выжить российским культурным деятелям», — сказал Серебренников.

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщало, что во время пресс-конференции после премьеры своего фильма «Жена Чайковского» Серебренников выступил за отмену санкций против Абрамовича. Он подчеркнул, что олигарх способствует развитию независимого искусства и является основателем фонда «Кинопрайм», который поддерживает российский кинематограф.