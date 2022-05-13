Режиссер Кирилл Звягинцев впервые рассказал о тяжело перенесенном коронавирусе

Российский режиссер Кирилл Звягинцев впервые рассказал о тяжелой болезни. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Радио Долин».

Кинематографист вспомнил о тяжело перенесенном коронавирусе, из-за которого в настоящее время он находится в инвалидной коляске. По его словам, в прошлом году «врачи вынули его с того света».

«Началось все с вакцины "Спутник". Я сделал первую вакцину 25 июня, а уже 1 июля я был в клинике, и 8-го я был в реанимации», — сказал режиссер. Он пояснил, что не знает, стала ли прививка причиной его проблем со здоровьем. Врачи предполагают, что во время вакцинации у него уже был коронавирус, поэтому Звягинцев тяжело заболел.

«1 июля — я помню этот день, навсегда его запомню, потому что я в 11 утра очнулся, в полдвенадцатого пошел умыться. Умываюсь, чувствую, что у меня земля уходит из-под ног. Я зашел в спальню, и благо жена была дома. Я ей сказал: Аня, звони срочно в скорую, потому что я умираю"», — поделился кинематографист.

К середине августа у него начался сепсис, 90 процентов легких были поражены. Врачи начали говорить о необходимости экстренной пересадки легких, однако она не понадобилась. Полтора месяца Звягинцев находился в искусственной коме в одной из клиник Германии.