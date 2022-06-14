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Суд на Украине запретил партию «Держава»

Суд на Украине запретил партию «Держава», где состоял замглавы ВГА Херсонщины Стремоусов

Фото: Николай Лазаренко / Pool / Коммерсантъ

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность политической партии «Держава», в которой состоял действующий замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского общественного движения «Честно».

Политическая сила, как отмечают в движении, была запрещена по требованию Министерства юстиции страны как пророссийская. Все активы и имущество ее районных и областных ячеек будут обращены в пользу государства.

Партия «Держава» была создана в 1999 году и открыто позиционировала себя в качестве пророссийской. Во время Оранжевой революции 2004-2005 годов она объединилась с Прогрессивной социалистической партии Украины и выступала против избрания Виктора Ющенко. К началу военной операции не имела представителей в законодательных органах власти.

Ранее стало известно, что суд на Украине запретил деятельность партии «Оппозиционный блок». Она также не вела активной деятельности, но попала под закон о ликвидации всех «пророссийских партий».

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Алевтина Запольская
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