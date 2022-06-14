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Полуголый россиянин избил подростка за замечание в магазине и попал на видео

В Подмосковье мужчина избил 17-летнего подростка за замечание и попал на видео

В Подмосковье в магазине 17-летний подросток сделал мужчине замечание, после чего тот его жестоко избил. Конфликт попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как полуголый мужчина начинает бить подростка, который стоит на кассе. Он продолжает наносить ему удары у выхода из магазина, в то время как очевидцы пытаются их разнять. Россиянин валит несовершеннолетнего на пол и бьет его.

Как пишет РЕН ТВ, подросток сделал мужчине замечание, потому что тот разбил несколько бутылок водки. Несовершеннолетний посоветовал ему заплатить за испорченный товар.

О случившемся узнала мать ребенка. Она пришла в магазин, когда избившего ребенка мужчину отпустили.

Ранее в Краснодаре рабочие избили пожилую женщину, так как та сделала им замечание. За пенсионерку вступились проходившие мимо молодые люди, но рабочие начали бить и их.

Время роста
Анастасия Шейкина
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