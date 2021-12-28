Рабочие избили пожилую россиянку из-за сделанного им замечания и попали на видео

Рабочие в Краснодаре избили пожилую женщину из-за сделанного им замечания. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как двое мужчин в спецовках кричат на пожилую россиянку. Когда женщина решает уйти, один из рабочих догоняет ее и начинает бить. Пенсионерка оказывается на земле.

По информации Mash, рабочие приехали пилить деревья во дворе. После благоустройства осталось много мусора, это обстоятельство и заставило пожилую женщину обратиться к рабочим. Она сделала им замечание и попросила показать разрешение на вырубку.

За пенсионерку вступились проходящие мимо молодые люди. Но рабочие накинулись с кулаками и на них. У одного из защитников пожилой россиянки медики диагностировали перелом лучевой кости со смещением.

Полиция уже начала проводить проверку.

Ранее россиянка забила до смерти пожилую няню сына и сожгла ее тело.

По данным следствия, с января по февраль 2019 года женщина неоднократно избивала пенсионерку. Одна из травм была настолько серьезной, что пострадавшая не могла самостоятельно ходить. Во время последней ссоры подсудимая жестоко избила беспомощную женщину, после чего няня скончалась. Тело злоумышленница вместе с сожителем вывезли из квартиры.