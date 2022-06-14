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Бородавочник наколол на клык сотрудницу парка дикой природы

My 97.1: бородавочник напал на смотрительницу парка дикой природы в США

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Разъяренный бородавочник напал на сотрудницу парка дикой природы в городе Кэмп-Верде, штат Аризона, США. Об этом сообщает My 97.1.

Молодой самец бородавочника по кличке Гамильтон атаковал женщину, когда та чистила его вольер. Зверь наколол смотрительницу парка на клык и оставил несколько ран на ее руках и ноге.

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Пострадавшую доставили в больницу, где врачи оказали ей помощь. Ожидается, что женщина полностью излечится от полученных травм.

Ранее сообщалось, что бородавочник в национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике сумел скрыться от леопарда, который незаметно подкрался к нему сзади. На сделанной посетителем парка записи видно, как оставшийся ни с чем хищник с недоумением посмотрел ему вслед.

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Алиса Дмитриева
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