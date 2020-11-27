Бородавочник скрылся в облаке пыли от подкравшегося к нему леопарда

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Бородавочник в национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике сумел скрыться от леопарда, который незаметно подкрался к нему сзади. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

Посетитель национального парка Ян Крил (Jan Kriel) снял видеозапись, на которой видно, как леопард некоторое время наблюдает за пасущимся на траве бородавочником. Хищник начинает медленно приближаться к потенциальной жертве. Бородавочник не подозревает об угрозе до тех пор, пока леопард не оказывается всего в нескольких сантиметрах от него.

Когда большая кошка собирается напасть, парнокопытное внезапно срывается с места и убегает, подняв за собой облако пыли. Оставшийся ни с чем хищник с недоумением смотрит ему вслед.

После публикации в интернете запись набрала несколько тысяч просмотров. Один из пользователей написал в комментариях: «Этот леопард не ожидал, что сумеет подобраться так близко незамеченным. Он не мог поверить, что позволил добыче убежать».

Ранее сообщалось, что посетители частного заказника Монтсвари в ЮАР стали свидетелями нападения молодого льва на бородавочника. Лев ранил небольшого бородавочника, но не спешил приступать к трапезе: визжащая свинья поставила его в тупик.