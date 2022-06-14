Глобальный сбой произошел в работе YouTube

Downdetector зафиксировал глобальный сбой в работе видеохостинга YouTube

Глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным на 21:03 по московскому времени на проблемы пожаловались 2735 раз. 53 процента пользователей зафиксировали трудности с работой сайта, 34 процента — неполадки в работе приложения, 13 процентов пожаловались на проблемы с видеотрансляциями.

Неполадки были зафиксированы жителями России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и некоторых других стран.

В мае генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на экономическом форуме в Давосе оценила перспективы видеохостинга в России. Она заявила, что сервис продолжит работать в стране.