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Глобальный сбой произошел в работе YouTube

Downdetector зафиксировал глобальный сбой в работе видеохостинга YouTube

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным на 21:03 по московскому времени на проблемы пожаловались 2735 раз. 53 процента пользователей зафиксировали трудности с работой сайта, 34 процента — неполадки в работе приложения, 13 процентов пожаловались на проблемы с видеотрансляциями.

Неполадки были зафиксированы жителями России, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и некоторых других стран.

В мае генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на экономическом форуме в Давосе оценила перспективы видеохостинга в России. Она заявила, что сервис продолжит работать в стране.

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Марина Совина
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