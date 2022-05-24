Гендиректор YouTube оценила перспективы сервиса в России

Гендиректор YouTube Воджицки заявила, что сервис продолжит работать в России

Генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на экономическом форуме в Давосе оценила перспективы видеохостинга в России, заявив, что сервис продолжит работать в стране. Ее слова передает РИА Новости.

Воджицки отметила, что платформа приняла «ряд серьезных решений», включая ограничение доступа российским СМИ, финансируемых государством. При этом YouTube намерен продолжать работу в РФ.

«Мы хотим иметь возможность предоставлять независимые новости в России, чтобы среднестатистический российский житель мог бесплатно получить доступ к той же информации, что и вы в Давосе», — высказалась глава YouTube, обращаясь к участникам форума.

По мнению Воджицки, информация играет ключевую роль в конфликте на Украине и может быть использована в качестве оружия.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев высказался о вероятности блокировки YouTube. Он заявил, что Россия не собирается ограничивать доступ к платформе.

О том, что YouTube заблокировал аккаунты российских СМИ, финансируемых государством, стало известно 11 марта. Кроме того, видеохостинг удалил контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».