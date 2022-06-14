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Президент Сербии подтвердил задержание бывшего генерала СБУ

Президент Вучич подтвердил задержание бывшего генерала СБУ Наумова в Сербии
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что полиция республики задержала бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ был пойман за контрабанду валюты и драгоценностей на македонско-сербской границе. «Вы имеете в виду господина Наумова? У меня есть [такая] информация», — заявил Вучич в ответ на вопрос журналиста о задержанном на границе гражданине Украины.

В автомобиле граждан Украины и Германии пойманных сербскими правоохранителями было обнаружено 607 тысяч евро, 124 тысячи долларов, а также два изумруда. Деньги были спрятаны а автоаптечке, мусорных мешках, в детских игрушках, в салоне и в багажнике.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский назвал предателями и лишил званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ). Званий лишились бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник Управления СБУ в Херсонской области Сергей Криворучко.

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Анжелика Бережная
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