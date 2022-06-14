Вице-премьер России предупредила о наступлении «не очень зеленых» времен в ЕС

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в ЕС наступают «не очень зеленые» времена

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предупредила о наступлении «не очень зеленых» времен в Евросоюзе. Об этом она рассказала в интервью РБК.

«Если Великобритания всерьез задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тэтчер, и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится», — заявила она.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что на фоне отказа от российских нефти и газа Европе предстоит забыть о выполнении своих целей по предотвращению климатических изменений.

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