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Вице-премьер России предупредила о наступлении «не очень зеленых» времен в ЕС

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в ЕС наступают «не очень зеленые» времена
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предупредила о наступлении «не очень зеленых» времен в Евросоюзе. Об этом она рассказала в интервью РБК.

«Если Великобритания всерьез задумалась о том, что нужно открывать шахты, закрытые Маргарет Тэтчер, и срочно искать, где обучить шахтеров непростому ремеслу, то, конечно, ни о какой зеленой повестке говорить не приходится», — заявила она.

Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что на фоне отказа от российских нефти и газа Европе предстоит забыть о выполнении своих целей по предотвращению климатических изменений.

Ударная волна


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Марина Совина
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