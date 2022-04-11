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Среда обитания

Медведев назвал неожиданное последствие отказа Европы от российского газа

Медведев считает, что ЕС может забыть о целях по климату из-за отказа от российского газа
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Global Look Press

На фоне отказа от российских нефти и газа Европе предстоит забыть о выполнении своих целей по предотвращению климатических изменений. Неожиданное для западных стран последствие отказа от поставок энергоносителей из России назвал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, США под предлогом борьбы с «кровавым режимом» в России пытаются получить доступ к энергетическому рынку Европы и поставляют туда, в том числе, грязную сланцевую нефть. Зампред Совбеза отметил, что Вашингтон давно хотел так сделать, но последние годы этому сильно мешала экологическая повестка европейцев.

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«Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении и как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с "кровавым режимом" в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ. Кого теперь интересуют глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашенные ООН?» — заявил Медведев.

Он добавил, что прекращение поставок из России и недостаточная мощность альтернативных источников энергии вынудила Европу забыть о своих «зеленых идеалах» и устремиться к новой грязной энергетике.

Ранее необычную альтернативу российскому газу нашли в Германии. Импортное ископаемое топливо решили заменить энергией на основе навоза и мусора с ферм. В деревне Риббек построили мини-электростанцию, которая вырабатывает биогаз из отходов и может обеспечить электричеством около 20 частных домов.

Нина Ташевская
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