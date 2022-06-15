Эмбер Херд опровергла исключение из фильма «Аквамен»

Сторона Эмбер Херд отрицает, что сцены с участием актрисы вырезали из фильма «Аквамен»

Представитель американской актрисы Эмбер Херд утверждает, что сцены с участием актрисы не вырезали из фильма «Аквамен». Об этом сообщает The Mirror.

«Все эти слухи, которые продолжают распространяться, — ложные, бестактные и немного безумные», — заявила сторона Эмбер Херд.

Информация о том, что сцены с Херд вырежут из «Аквамена» и переделают, появилась после того, как актриса проиграла суд против бывшего мужа Джонни Деппа. Предполагалось, что героиня артистки Мера умрет в самом начале фильма во время родов.

Съемки сиквела уже завершены. Официальная премьера нового «Аквамена» запланирована на 17 марта 2023 года. Первая часть фильма о подводном герое вышла в 2018 году и собрала в мировом прокате более 1,1 миллиарда долларов. Это сделало его самым кассовым проектом Warners-DC, когда-либо превосходившим по кассовым сборам «Темного рыцаря» (1,08 миллиарда долларов).