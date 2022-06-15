Сцены с Эмбер Херд в новом «Аквамене» решили переделать

Just Jared сообщил, что Warner Bros. переделает сцены с Эмбер Херд в сиквеле «Аквамена»

Компания Warner Bros. решила переделать сцены с американской актрисой Эмбер Херд в фильме-сиквеле «Аквамен и затерянное королевство» после тестовых показов киноленты. Об этом сообщил портал Just Jared со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в настоящее время подготовка к пересъемкам, в которых примут участие Джейсон Момоа и Николь Кидман. Уточняется, что речь не идет о рекастинге. «Эмбер не была полностью вырезана из фильма. У нее все еще есть небольшая роль», — поделился близкий к производству источник.

Ранее сама Херд заявила, что была вынуждена вести продолжительные переговоры, чтобы принять участие во второй части «Аквамена», так как компания Warner Bros. хотела полностью исключить ее из проекта.

В конце апреля петицию против участия Херд в «Аквамене 2» подписали 2,3 миллиона человек.