Петицию против участия Эмбер Херд в «Аквамене 2» подписали 2,3 миллиона человек

Петиция против участия актрисы Эмбер Херд в «Аквамене 2» набрала 2,3 миллиона подписей

Петиция на онлайн-платформе Change.org с требованием убрать 36-летнюю американскую актрису Эмбер Херд из второй части «Аквамена» набрала 2,3 миллиона подписей. Об этом сообщает NME.

Авторы открытого письма выступили с требованием уволить артистку из проекта в связи с многочисленными судебными разбирательствами, в которых Херд сейчас участвует вместе с экс-супругом, актером Джонни Деппом.

Ранее он подал на бывшую жену в суд, обвинив в клевете — в 2018 году Эмбер публично заявила, что стала жертвой домашнего насилия со стороны Джонни Деппа, что отрицательно сказалось на его актерской карьере.

По информации издания, это не первый раз, когда против участия Эмбер Херд в «Аквамене 2» подписывается петиция. В ноябре прошлого года зрители также написали открытое письмо с требованием уволить актрису из проекта.

Тогда продюсер картины Питер Сафран заявил, что ни он, ни его команда «не будут реагировать на давление фанатов». Дата мировой премьеры фильма запланирована на 17 марта 2023 года.

Последние несколько недель в Вирджинии (США) проходят судебные разбирательства по делу о клевете Эмбер Херд в сторону Джонни Деппа. На одном из недавних заседаний охранник звезды «Пиратов Карибского моря» заявил, что видел на лице Деппа следы избиения, а также продемонстрировал фото с актером, доказывающее домашнее насилие со стороны Херд.