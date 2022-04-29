Охранник Деппа рассказал о полученных от Херд синяках на лице актера

Охранник Джонни Деппа рассказал о полученных от Эмбер Херд синяках на лице актера

Охранник американского актера Джонни Деппа, Малкольм Коннолли, рассказал во время судебного заседания по делу о клевете на артиста со стороны его бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд, о синяках и царапинах, которые замечал на лице актера. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам мужчины, поначалу звезда «Пиратов Карибского моря» был по-настоящему счастлив со своей супругой, однако во время медового месяца телохранитель начал замечать, что Херд становилась более требовательной и дерзкой, а Депп — тихим и несчастным. Уже тогда охранник артиста видел следы побоев на его лице.

«Было чудесно видеть Джонни Деппа счастливым, но уже во время медового месяца в 2013-м я замечал царапины и синяки на его лице», — сообщил Коннолли. Помимо этого, охранник артиста поведал, что часто слышал крики Эмбер Херд, а также словесные перепалки пары, но никогда не замечал следов побоев на лице или теле актрисы.

В качестве доказательства своих слов телохранитель Деппа предоставил фотографию актера, сделанную во время медового месяца пары. На ней мужчина указал на припухлости около носа, а также под левым глазом звезды «Пиратов Карибского моря».

Ранее бывший агент Джонни Деппа поделился подробностями романа Эмбер Херд и Илона Маска, заявив о том, что актриса всегда была равнодушна к предпринимателю.