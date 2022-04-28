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Стали известны подробности романа Эмбер Херд и Илона Маска

Бывший агент Джонни Деппа раскрыл подробности романа Эмбер Херд и Илона Маска

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший агент 58-летнего американского актера Джонни Деппа поделился в суде подробностями романа 36-летней голливудской звезды Эмбер Херд и 50-летнего предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщает The Guardian.

Экс-агент звезды «Пиратов Карибского моря» Кристиан Карино выступил в судебном разбирательстве по делу о клевете на Джонни Деппа со стороны Эмбер Херд. Мужчина обратился к присяжным по видеосвязи и рассказал, что общался с Эмбер во время ее романа с предпринимателем Илоном Маском в 2016 году.

Карино заявил, что актриса ни раз признавалась ему в том, что ничего не чувствует по отношению к возлюбленному. Несмотря на то что Херд, по ее же словам, была равнодушна к Маску, артистка болезненно пережила их расставание, написав экс-агенту Деппа: «Очередной мужчина просто позволяет мне страдать».

В ответ на это Карино посоветовал актрисе строить отношения с менее известными мужчинами, а она попросила передать Деппу, что до сих пор любит его и скучает.

Выступая в суде, бывший агент актера также поведал, что никогда не слышал оскорблений от звезды «Пиратов Карбиского моря» в адрес Херд, а также не наблюдал у нее следы побоев. При этом Карино напомнил, что обвинения в домашнем насилии со стороны актрисы очень негативно сказались на карьере Деппа.

Ранее во время одного из заседаний судебный психолог заявила, что Эмбер Херд страдает от двух психических расстройств.

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Анастасия Астахова
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