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У Эмбер Херд диагностировали психические расстройства

У бывшей жены Джонни Деппа Эмбер Херд диагностировали два психических расстройства

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

У бывшей супруги 58-летнего артиста Джонни Деппа, 36-летней американской актрисы Эмбер Херд диагностировали два психических расстройства. Об этом сообщает DailyMail.

В рамках подготовки к судебному разбирательству, 10 и 17 декабря прошлого года клинический психолог Шеннон Карри провела с актрисой более 12 часов, наблюдая за ней. Это позволило врачу поставить звезде диагноз, подробностями которого Карри поделилась на одном из недавних судебных заседаний по делу о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд.

По словам психолога, актриса страдает пограничным расстройством личности (когда человек испытывает напряжение или нестабильное настроение), а также истерическим (когда человек с преувеличенным выражением эмоций стремится находиться в центре внимания, а также озабочен своей физической привлекательностью).

Помимо этого, Шеннон сообщила, что, исходя из ее наблюдений, Херд «сильно преувеличила» свое посттравматическое стрессовое расстройство после тяжелого развода с Деппом, о котором артистка заявляла до этого.

Ранее Джонни Депп впервые прокомментировал аудиозапись, на которой слышно, как он режет себя ножом и просит сделать тоже самое Эмбер Херд. По словам артиста, в тот момент у него окончательно сдали нервы из-за публичных обвинений в домашнем насилии со стороны актрисы.

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Анастасия Астахова
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