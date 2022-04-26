Джонни Депп прокомментировал аудиозапись с доказательством нанесения себе вреда
58-летний американский актер Джонни Депп впервые высказался об аудиозаписи, на которой он просит экс-супругу, 36-летнюю актрису Эмбер Херд, порезать его ножом, а также ранит себя сам. Об этом сообщает USA Today.
На одном из недавних судебных заседаний по делу о разводе американских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд, последняя воспроизвела аудиозапись, на которой слышно, как звезда фильма «Пираты Карибского моря» просит экс-супругу порезать его ножом, а также пытается ранить себя острым предметом в то время, как артистка старается успокоить бывшего мужа.
По словам Херд, разговор был записан в 2016 году, во время их встречи в Сан-Франциско. До этого Эмбер публично заявила, что стала жертвой домашнего насилия со стороны Джонни.
Депп высказался в суде по поводу воспроизведенной аудиозаписи, заявив о том, что в тот момент у него уже сдали нервы от многочисленных обвинений со стороны бывшей супруги. «Я был сбит с толку тем, что она хотела пообщаться со мной. Все новости тогда были о том, что я якобы совершил все эти ужасные вещи», — рассказал артист.
«У меня был нож в кармане, я просто вынул его и сказал: "Вот, порежь меня, это то, что ты хочешь сделать. В конце концов ты забрала все. Ты хочешь моей крови? Возьми это. Выпей моей крови". Но она отказалась», — поведал Депп в суде.
Актер также добавил, что из-за публичных обвинений со стороны Херд и громкого скандала пострадали его дети, что стало еще одной причиной такого поведения звезды во время встречи бывших супругов в Сан-Франциско.
Ранее косметический бренд Milani уличил актрису Эмбер Херд во лжи по поводу побоев со стороны бывшего мужа Джонни Деппа.