Косметический бренд уличил Эмбер Херд во лжи по поводу побоев

Бренд Milani заявил о лжи Эмбер Херд по поводу насилия со стороны Джонни Деппа

Косметический бренд Milani уличил актрису Эмбер Херд во лжи по поводу побоев со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Компания прокомментировала слова адвоката артистки в своем TikTok-аккаунте.

В ролике говорится, линейка корректоров All In One была выпущена в 2017 году. При этом, как сообщает The Indepedent, в суде адвокат Элейн Бредехоф заявила, что еще в 2014-2016 годах Херд использовала консилеры Milani, чтобы скрыть следы насилия. Юристка даже продемонстрировала судье коллекцию косметики, которой якобы пользовалась актриса.

«Вы услышите свидетельства Эмбер о том, как в разные дни ей приходилось смешивать разные оттенки, чтобы замазать синяки», — сказала Бредехоф.

Пока ни Херд, ни ее защита не прокомментировали заявление Milani о том, что упомянутая на заседании линейка продукции была выпущена лишь в 2017 году, поэтому актриса не могла использовать ее во время брака с Деппом, который распался в 2016-м.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.