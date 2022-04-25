Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Косметический бренд уличил Эмбер Херд во лжи по поводу побоев

Бренд Milani заявил о лжи Эмбер Херд по поводу насилия со стороны Джонни Деппа

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Косметический бренд Milani уличил актрису Эмбер Херд во лжи по поводу побоев со стороны бывшего мужа Джонни Деппа. Компания прокомментировала слова адвоката артистки в своем TikTok-аккаунте.

В ролике говорится, линейка корректоров All In One была выпущена в 2017 году. При этом, как сообщает The Indepedent, в суде адвокат Элейн Бредехоф заявила, что еще в 2014-2016 годах Херд использовала консилеры Milani, чтобы скрыть следы насилия. Юристка даже продемонстрировала судье коллекцию косметики, которой якобы пользовалась актриса.

«Вы услышите свидетельства Эмбер о том, как в разные дни ей приходилось смешивать разные оттенки, чтобы замазать синяки», — сказала Бредехоф.

Пока ни Херд, ни ее защита не прокомментировали заявление Milani о том, что упомянутая на заседании линейка продукции была выпущена лишь в 2017 году, поэтому актриса не могла использовать ее во время брака с Деппом, который распался в 2016-м.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Путин предложил новую ставку по льготной ипотеке
Россиянам назвали новый способ попасть в Европу
Великобритания отправит Украине самоходные зенитные установки
Мэр российского города погасил 30-летнюю ипотеку за два года
Женщина проплыла 90 метров подо льдом и установила новый мировой рекорд
Европа начала замещать нефть из России закупкой у ОАЭ
Парклеты в Москве начнут работать по-новому
Желтый уровень террористической опасности продлили еще в одном регионе России
Косметический бренд уличил Эмбер Херд во лжи по поводу побоев
Рогозин анонсировал запуск легкой ракеты «Ангара-1.2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.