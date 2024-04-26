В России шестиклассница попала в реанимацию из-за найденной у школы таблетки

В Ленобласти шестиклассница попала в реанимацию из-за найденной у школы таблетки

Шестиклассница попала в реанимацию из-за розовой таблетки, которую якобы нашла ее подружка у школы во Всеволожском районе Ленинградской области и угостила ею девочку. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание, юная россиянка поступила в больницу накануне вечером по скорой. Девочка рассказала, что днем в школе у нее заболела голова, после чего одноклассница дала ей таблетку розового цвета. Приятельница призналась, что якобы нашла ее на улице, рядом с учебным учреждением.

У принявшей препарат школьницы заболел живот, после чего ей вызвали бригаду медиков. В больнице ребенка поместили в реанимацию, поскольку ее состояние значительно ухудшилось. По факту инцидента начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге семиклассница в свой день рождения попала в реанимацию вместе с матерью.