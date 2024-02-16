Российская школьница попала в реанимацию вместе с матерью в свой день рождения

В Петербурге семиклассница попала в реанимацию вместе с матерью в день рождения

В Санкт-Петербурге семиклассница в свой день рождения попала в реанимацию вместе с матерью. Об этом сообщает «Фонтанка».

Во время празднования дня рождения дочь и мать отравились неизвестным веществом, их госпитализировали. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, они находятся в реанимации.

Предположительно, россиянки съели на празднике некачественные продукты. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге семилетняя девочка попала в реанимацию после празднования своего дня рождения. Ребенок получил травмы из-за того, что один из гостей торжества во время танца в кафе уронил ее.