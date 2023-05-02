Семилетняя россиянка попала в реанимацию в день рождения

В Петербурге семилетний ребенок попал в реанимацию после празднования дня рождения в кафе

В Санкт-Петербурге семилетняя девочка попала в реанимацию после празднования своего дня рождения. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ребенок получил травмы во время празднования дня рождения в кафе из-за того, что один из гостей торжества уронил ее во время танца.

Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу, у нее диагностировали серьезные травмы головы и поместили в реанимацию. Происшествием заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края школьница насмерть отравилась алкоголем. Подросток погиб, когда отмечал вместе с друзьями свой день рождения и выпивал крепкий алкоголь.