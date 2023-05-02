Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео
Инцидент, во время которого петербуржец случайно проломил череп семилетней девочке, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
Как сообщалось ранее, россиянин был гостем на детском празднике — пострадавшая отмечала свой день рождения с родителями в ресторане «Токио Сити».
На опубликованных кадрах видно, как мужчина подбрасывает ребенка под потолок, но не успевает поймать девочку, и та падает и ударяется головой об пол.
Известно, что у пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое, девочку госпитализировали в реанимацию.
Как отмечает «112», подбросивший девочку россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что пьяная жительница Челябинской области проломила череп пятимесячному сыну, уронив его на пол. Мать пострадавшего ребенка имеет психические отклонения и состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.