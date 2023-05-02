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15:59, 2 мая 2023Россия

Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео

В Петербурге мужчина подбросил семилетнюю девочку, не поймал ее и попал на видео
Начало событий в новости Семилетняя россиянка попала в реанимацию в день рождения

Инцидент, во время которого петербуржец случайно проломил череп семилетней девочке, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».

Как сообщалось ранее, россиянин был гостем на детском празднике — пострадавшая отмечала свой день рождения с родителями в ресторане «Токио Сити».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подбрасывает ребенка под потолок, но не успевает поймать девочку, и та падает и ударяется головой об пол.

Известно, что у пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое, девочку госпитализировали в реанимацию.

Как отмечает «112», подбросивший девочку россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пьяная жительница Челябинской области проломила череп пятимесячному сыну, уронив его на пол. Мать пострадавшего ребенка имеет психические отклонения и состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

Марк Леонов
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