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11:28, 8 декабря 2022Россия

Пьяная россиянка проломила череп пятимесячному сыну

В Челябинской области пьяная женщина уронила пятимесячного сына и проломила ему череп

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Пьяная жительница Челябинской области проломила череп пятимесячному сыну. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, россиянка из Катав-Ивановска уронила ребенка на пол. Скорая помощь госпитализировала младенца. У него диагностировали перелом свода черепа. Врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое.

Как стало известно изданию, мать пострадавшего ребенка имеет психические отклонения и состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних. Против нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По словам источника агентства, уголовное дело также завели в отношении контролирующих органов, которые обвиняются в халатности.

Ранее 26-летняя жительница Москвы выбросила из окна 11-го этажа годовалую дочь. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Как стало известно, женщина была в подавленном состоянии из-за развода с мужем. Она признала свою вину и не выразила сожаления в содеянном.

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Константин Лысяков
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