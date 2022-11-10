Выбросившая дочь из окна россиянка без сожаления признала вину

СКР: выбросившая дочь из окна москвичка не сожалеет и признает вину, ее просят арестовать

26-летняя москвичка, выбросившая из окна 11 этажа годовалую дочь, не выразила сожаления о случившемся и признала свою вину в убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, женщину допросили. В настоящее время ее доставили в Чертановский суд столицы для рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее 10 ноября сообщалось, что москвичке предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка.

7 ноября мать выбросила дочь из окна квартиры по адресу Сумской проезд. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода.