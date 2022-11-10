Выбросившую из окна дочь россиянку взяли под стражу

Суд арестовал до 8 января москвичку, выбросившую годовалую дочь из окна 11-го этажа

Начало событий в новости Выбросившая дочь из окна россиянка без сожаления признала вину

Чертановский суд Москвы избрал 26-летней женщине, обвиняемой в убийстве годовалой дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Москвичка арестована до 8 января 2023 года. На судебном заседании она не возражала против взятия ее под стражу. Женщина заявила, что решила убить себя и ребенка. Перевесившись через подоконник 11-го этажа, она выпустила ребенка из рук, а потом закрыла окно и открыла газовую конфорку. В этот момент в квартиру пришли правоохранители с медиками и ее госпитализировали.

Женщина вину признала, пояснив, что убила ребенка осознанно. Ей будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что фигурантка дела не высказала сожаления после случившегося. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего ребенка.

7 ноября мать выбросила дочь из окна квартиры по адресу Сумской проезд. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода.